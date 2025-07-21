Россия попросила ОЗХО расследовать применение химоружия на Украине

Россия подала официальный запрос в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) для помощи в расследовании возможного применения этого оружия в зоне конфликта на Украине. Об этом постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил в интервью ТАСС.

Он рассказал, что такая возможность предусмотрена статьей VIII Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в случае возникновения подозрения в его применении. Представитель уточнил, что Россия ожидает от ОЗХО «конструктивного ответа на свою просьбу».

Также господин Тарабрин рассказал изданию, что Россия не планирует выходить из организации, несмотря на «серьезные проблемы» в ее работе. По его словам, нахождение в составе ОЗХО соответствует «российским национальным интересам» в экономической и промышленной сферах. Представитель напомнил, что многие отечественные химические товары, оборот которых регулируется КЗХО, являются экспортными.

10 июля Россия уже просила организацию подтвердить применение Украиной химоружия. Тогда господин Тарабрин заявлял, что Россия фиксирует не только случаи применения Украиной токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие в стране системы их массового производства. 26 июня ОЗХО опубликовала доклад с информацией об обнаружении отравляющих веществ в зоне боевых действий.