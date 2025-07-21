Продажи «Мирамистина» и «Окомистина» в январе—июле составили более 3 млрд рублей

За первые два квартала в России было реализовано 6,2 млн упаковок «Мирамистина» и «Окомистина» на 3,1 млрд руб., сообщили «Ъ» в консалтинговой компании RNC Pharma. Эти средства выпускает компания «Инфамед». Работа ее 164 медицинских представителей была заблокирована на всей территории России из-за ограничительных мер, наложенных судом, сообщил адвокат собственников компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, натуральные продажи этих средств в январе—июле снизились на 4% год к году. В денежном выражении они увеличились на 0,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На рынке представлены прямые аналоги шести компаний, говорит господин Беспалов. Наиболее значимые объемы продаж у компаний «Цитера» (препараты «Зилекса Септ» и «Солосептин Сенс») и «Эвалар» («Мирамед»). Аналоговые продукты в первых двух кварталах года суммарно демонстрировали продажи на уровне 353,3 млн руб., это около 0,92 млн упаковок. Продажи в деньгах за год выросли на 6,7%, в натуральном выражении — сократились на 0,9%. «То есть в каком-то смысле аналоги немного отъедают долю оригинальных продуктов, но в общем объеме они формируют всего около 10% продаж в деньгах и около 13% — в натуральном выражении»,— говорит господин Беспалов.

«Мирамистин» первоначально разрабатывался как препарат для космонавтов: предполагалось, что им можно будет обрабатывать кожу и поверхности на орбитальных станциях, чтобы бороться с вирусами. В 1990-х годах «Мирамистин» был зарегистрирован как средство для индивидуальной профилактики венерических заболеваний. Позднее сфера его применения в медицине значительно расширилась. «Окомистин» производится на основе того же действующего вещества, что и «Мирамистин», но выпускается в форме назальных, глазных и ушных капель.

Виктория Колганова