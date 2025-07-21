Вокзал Екатеринбурга лидирует по популярности видеоконсультаций среди пассажиров

Екатеринбургский вокзал тал лидером по количеству видеоконсультаций через справочные терминалы в первом полугодии, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Железнодорожный вокзал Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Железнодорожный вокзал Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Более 6,5 тыс. человек воспользовались консультацией оператора через интерактивные справочные видеотерминалы на вокзалах СвЖД. Наибольшее количество видеозвонков поступило от пассажиров вокзала Екатеринбург — почти 2,5 тыс. На втором месте — вокзал Пермь-2 (более 2 тыс. видеозвонков).

Пассажиры чаще всего спрашивают о расписании поездов, пересадках, наличии билетов, стоимости проезда и номерах путей. Консультации предоставляются круглосуточно на русском, английском и китайском языках, а для слабослышащих — на русском жестовом языке.

На СвЖД справочные видеотерминалы установлены на вокзалах Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Камышлов, Серов, Пермь-2, Тюмень, Тобольск, Сургут.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что с января по апрель 61,4 тыс. пассажиров воспользовались бесплатным Wi-Fi на вокзалах СвЖД, скачав более 62 Тб контента. По данным компании, наибольший объем трафика зафиксирован на вокзалах Екатеринбурга (15,5 Тб).

Полина Щуцкая