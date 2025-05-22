На вокзалах СвЖД бесплатным Wi-Fi воспользовались более 60 тыс. пассажиров

С января по апрель 61,4 тыс. пассажиров воспользовались бесплатным Wi-Fi на вокзалах Свердловской железной дороги (СвЖД), скачав более 62 Тб контента, сообщили в пресс-службе СвЖД.

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По данным компании, наибольший объем трафика зафиксирован на вокзалах Екатеринбурга (15,5 Тб), Тюмени (8,8 Тб), Перми-2 (8 Тб), Нижнего Тагила (6,2 Тб) и Пыть-Яха (ХМАО-Югра) (4,8 Тб).

Точками доступа Wi-Fi пользуются не только посетители вокзалов, но и пассажиры транзитных поездов во время стоянки на станции. Скорость передачи данных достигает 100 Мб/с.

Напомним, проект ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом» по оснащению вокзалов бесплатным Wi-Fi реализуется с 2015 года. Бесплатно подключиться к интернету можно более чем на 400 вокзалах страны. На СвЖД услуга доступна на 19 вокзалах.

Полина Щуцкая