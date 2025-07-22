Редакция «Ъ-Черноземье» прекращает выпуск печатной региональной полосы. Последним номером газеты «Коммерсантъ» с региональной полосой «Черноземье» на восьмой странице будет №132 от пятницы, 25 июля 2025 года. Региональную полосу редакция «Ъ-Черноземье» выпускала с 2002 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионах Черноземья продолжит выходить по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам федеральный выпуск газеты «Коммерсантъ». Продолжится выход печатных специальных проектов и аналитических приложений от «Ъ-Черноземье».

В июле 2025 года в «Ъ-Черноземье» сменился главный редактор. Пост покинула Мария Старикова, возглавлявшая региональную редакцию с ноября 2023-го. На посту главреда ее сменил Сергей Калашников.

Редакция «Ъ-Черноземье»