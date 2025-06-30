В «Ъ-Черноземье» меняется главный редактор

С 1 июля Мария Старикова покидает пост главного редактора «Ъ-Черноземье». Об этом рассказала сама госпожа Старикова. «Это был лучший опыт в журналистике, который только можно было пожелать, но пора двигаться дальше»,— отметила она. Мария Старикова не рассказала, где планирует работать в будущем, но подчеркнула, что «вероятнее всего, это не будет связано с журналистикой». На посту главного редактора «Ъ-Черноземье» ее сменит Сергей Калашников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Дмитрий Горбунов / Фото из личного архива Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Фото: Дмитрий Горбунов / Фото из личного архива

Марии Стариковой 42 года, она родилась в Воронеже, в 2005 году с отличием окончила Воронежский государственный университет (ВГУ) по специальности «журналистика». В 2009 году защитила диссертацию, ей была присвоена степень кандидата филологических наук. С 2005 года работала внештатно и штатно на разных должностях в редакциях радиостанции «Маяк-24», журнала «Лучший город» и 41-го телеканала. С сентября 2011-го работала в «Ъ-Черноземье», с 2013-го — в должности заместителя главного редактора, с ноября 2023-го возглавляла редакцию.

Сергею Калашникову 29 лет. Родился в Россоши Воронежской области. В 2019 году с отличием окончил магистратуру факультета журналистики ВГУ. В 2024-м окончил аспирантуру ВГУ. В «Ъ-Черноземье» работал с 2014 по 2023 год на должностях от корреспондента до заместителя главного редактора. Затем в 2024-2025 годах работал начальником отдела специальных проектов областного медиахолдинга РИА «Воронеж», директором по коммуникациям автодилерской группы компаний «А-Драйв».

Редакция «Ъ-Черноземье»