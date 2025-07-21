Количество задерживающихся поездов в Крым и из него сократилось до двенадцати

По состоянию на 20:00 мск по направлению в Крым и из него задерживаются 12 поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс» Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

По направлению в Крым опаздывают три поезда из Мурманска, Москвы и Санкт-Петербурга. Максимальное время задержки составляет 3,5 часа.

Из Крыма задерживаются поезда в Пермь, Москву, Смоленск и Санкт-Петербург. Всего опаздывают девять составов. Максимальное время задержки — 5 часов.

По данным пресс-службы компании, время отставания от графика может измениться. Пассажиров обеспечивают питанием и питьевой водой. Начальники составов информируют людей о текущих задержках.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что по направлению в Республику Крым и из нее задерживаются 15 поездов.

Алина Зорина