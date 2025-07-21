Новое здание Кунсткамеры на Заповедной улице ввели в эксплуатацию

Многофункциональный центр Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, более известного как Кунсткамера, ввели в эксплуатацию, сообщает «Единый заказчик в сфере строительства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Единого заказчика» Фото: Пресс-служба «Единого заказчика»

Возведение здания фондохранилища общей площадью 25 тыс. кв. метров закончили еще в декабре 2024 года, однако разрешение выдали только 17 июля. Новый центр находится на Заповедной улице, его построили на базе недостроенного в конце 1980-х здания Института прикладной астрономии РАН.

Благодаря новым площадям у Кунсткамеры появилась возможность расширить реставрационную и научную деятельность. Посетители смогут впервые увидеть уникальные исторические экспонаты. Новый центр включает в себя административный и хранительский корпуса. В центральной части первого разместят читательские залы, библиотеки, музейный магазин, архивы и выставочные пространства. Во втором появятся реставрационные лаборатории, смотровые и подсобные помещения для работы с экспонатами и документами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский анонсировал масштабную реставрацию комплекса зданий музея, которая будет вестись много лет. Она коснется таких жемчужин, как Эрмитажный театр и Меншиковский дворец.

Андрей Маркелов