За июнь бензин в Воронежской области подорожал на 0,5%

Моторное топливо на потребительском рынке Воронежской области в июне 2025 года подорожало к предыдущему месяцу на 0,5%, сообщили в Воронежстате.

По данным ведомства, цена на бензин марки АИ-92 выросла на 0,6%, составив 57,63 руб. АИ-95 и дизтопливо подорожали на 0,5% до 62,78 и 67,21 руб. соответственно. АИ-98 вырос в цене на 0,3% до 85,04 руб. Газовое моторное топливо, напротив, подешевело на 2,8% — его начали продавать за 28,07 руб. за литр.

В Воронежской области АИ-92 и АИ-95 стоят дороже всего в Черноземье. Дешевле всего АИ-92 в Орловской области — там эту марку продают по 56,42 руб. за литр. АИ-95 максимально доступен в Курской, где стоит 61,17 руб. Аналогичный объем АИ-98 стоит от 82,01 руб. в Тамбовской до 86,57 в Липецкой области.

Литр дизтоплива — от 66,60 в Тамбовской до 67,75 в Белгородской. Газовое моторное — от 26,86 в Липецкой до 29,14 в Белгородской.

При этом подорожание продолжается. Стоимость АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России выросла 21 июля на 0,56% до 74,51 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость АИ-92 прибавила 0,11% и тоже находится на пике в 65,27 тыс. руб. за тонну. Дизтопливо подорожало на 0,71%, до 57,34 тыс. руб.

Участники рынка объясняют ситуацию ремонтами на НПЗ и сезонным увеличением спроса.

В июне самые низкие в Черноземье цены на бензин относительно уровня зарплат наблюдались в Липецкой области.

Юрий Голубь