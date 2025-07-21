В подмосковной Ивантеевке частный дом загорелся после падения обломков БПЛА

В городе Ивантеевка в Подмосковье из-за падения обломков беспилотника загорелся частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале.

По словам господина Воробьева, в момент взрыва в доме находился мужчина. Однако он не пострадал, поскольку смог вовремя выбраться из горящего здания. Сейчас мужчину осматривают медики, на месте работают МЧС и полиция.

Минобороны днем отчитывалось о 19 беспилотниках, сбитых над регионами России. Пять из них были уничтожены над Московской областью.