В АО «СЗППК» рассказали о новых функциях онлайн-оформления билетов на электрички

С 15 июля билеты на пригородные поезда за полную цену в приложении «РЖД Пассажирам» можно будет оформить без ввода персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК).

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Также появится возможность переноса билета на другое устройство (при условии авторизации в одном и том же аккаунте). С подробными инструкциями можно ознакомиться на сайте АО «СЗППК».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пригородные поезда СЗППК перевезли в мае более 9,2 млн пассажиров.

Дарья Астанина