В Дагестане утвердили состав комиссии по инвентаризации фермерских хозяйств
В Дагестане объявили о создании группы по проведению инвентаризации крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства республики, распоряжением председателя Абдулмуслима Абдулмуслима утвержден состав комиссии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В состав рабочей группы вошли вице-премьер Нариман Абдулмуталибов, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Зураб Куччаев, представители региональных комитетов по виноградарству, по рыбному хозяйству, ветеринарии, Даглесхоза, Россельхознадзора, Росреестра, Роспотребнадзора, Дагестанстата и минимущества региона.