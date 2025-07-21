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В Дагестане утвердили состав комиссии по инвентаризации фермерских хозяйств

В Дагестане объявили о создании группы по проведению инвентаризации крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Как сообщает пресс-служба правительства республики, распоряжением председателя Абдулмуслима Абдулмуслима утвержден состав комиссии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В состав рабочей группы вошли вице-премьер Нариман Абдулмуталибов, врио министра сельского хозяйства и продовольствия Зураб Куччаев, представители региональных комитетов по виноградарству, по рыбному хозяйству, ветеринарии, Даглесхоза, Россельхознадзора, Росреестра, Роспотребнадзора, Дагестанстата и минимущества региона.

Константин Соловьев

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