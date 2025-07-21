Адвокат Трампа рассказал о заключенной под водку сделке с Лукашенко

Юрист и заместитель спецпосланника президента США Дональда Трампа Джон Коул рассказал, как пил водку на обеде с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В это время они обсуждали освобождение политзаключенных, сообщает Politico.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь. Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь.

«Я выпил два шота, меня не вырвало, но и третий пить не стал»,— уточнил господин Коул. Как пишет Politico, этот эпизод показывает изменение подхода Дональда Трампа к ведению внешней политики во время второго президентского срока. В качестве посланников за рубежом, отмечает издание, господин Трамп выбрал многих своих близких друзей и союзников.

21 июня Александр Лукашенко помиловал 14 заключенных. Среди них — Сергей Тихановский, один из главных участников протестов в Белоруссии 2020 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минск дал разрешение на выход».