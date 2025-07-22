Инфляция для бедных почти вернулась к средней

В июльском обзоре макроэкономических тенденций аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обновили оценку «косвенного социального эффекта от структурного компонента инфляции по корзине потребления малообеспеченных». В июне 2025 года годовые темпы роста цен «корзины для бедных» (включает минимальный набор продуктов питания без животного масла, алкогольных напитков, ряда продовольственных товаров, а также медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта) заметно снизились, составив порядка 10,5% против 9,4% потребительской инфляции (см. график).

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Авторы расчетов считают социальный эффект снижения инфляции для бедных «наконец хоть отчасти позитивным», но отмечают, что в июле ситуация может ухудшиться: доля резко подскочивших тарифов ЖКХ в «корзине малообеспеченных» выше, чем в среднем по населению. «Пока есть данные о динамике реальных пенсий только до мая, по которым видно, что реальный размер пенсий с учетом роста цен для этой социальной группы уже длительное время остается ниже прошлогоднего уровня за соответствующий месяц (несмотря на несколько волн повышения пенсий). Удастся ли в условиях дефляции на продовольственном рынке переломить указанную тенденцию, покажут уже итоги июля»,— фиксируют в ЦМАКП. На неделе с 8 по 14 июля фрукты и овощи внесли основной вклад в снижение инфляции.

В целом же в июне отмечалась довольно сильная просадка как потребительских расходов в целом, так и их основных составляющих — трат на продовольственные и промтовары, а также услуги (см. “Ъ” от 17 июля). «В структуре потребительских расходов не выделяются больше "зоны роста", притом что по ряду позиций (особенно "кредитным" товарам длительного пользования) наблюдается выраженный спад»,— отмечают аналитики ЦМАКП, фиксируя, что на рынках легковых автомобилей снижение, начавшееся в третьем квартале 2024 года, «перешло почти в обвал, делающий "легковой автопром" зоной серьезного кризиса (сезонность устранена)».

Между тем, по данным «Сбериндекса», в июле после локального минимума потребление граждан снова стало расти в реальном выражении.

Годовой темп роста потребления на неделе 14–20 июля ускорился в номинальном выражении с 9,3% до 9,9% (реальный рост — 0,5%). Хотя годовые номинальные траты на продовольствие с начала июля замедлились с 9% до 7,4%, на общепит — выросли с 6,4% до 7,4%, на услуги — с 9,7% до 10,8%, а на промтовары — с 9,6% до 12,1% быстрее инфляции.

Артем Чугунов