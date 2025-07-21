Дуров предупредил о вымогателях платных подарков в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал о мошенничестве в мессенджере. Злоумышленники вымогают у пользователей платные подарки и угрожают раскрыть их личную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Павла Дурова Фото: Соцсети Павла Дурова

«Редкие подарки Telegram, номера и имена пользователей — которые когда-то можно было купить всего за несколько долларов — теперь продаются за более чем $100 тыc. Мы наблюдаем, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать эти ценные коллекционные предметы»,— написал господин Дуров в Telegram-канале.

Также некоторые каналы вымогают у пользователей деньги, угрожая раскрыть личные данные. Некоторые, уточнил бизнесмен, превратили эту схему в бизнес-модель — они публикуют компрометирующие посты и требуют деньги за их удаление.

Господин Дуров рекомендовал жертвам шантажа сразу сообщать об этом. Пользователи могут отправлять ему личные сообщения с доказательствами произошедшего. Основатель Telegram пообещал, что аккаунты злоумышленников будут удалять из мессенджера.