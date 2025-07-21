Вице-мэром липецкого Ельца назначен Денис Кирьянов

Денис Кирьянов назначен заместителем главы Ельца Липецкой области. Он будет курировать вопросы коммунального хозяйства, дорог, транспорта и благоустройства. Об этом сообщили в местной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Кирьянов

Фото: мэрия Ельца Липецкой области Денис Кирьянов

Фото: мэрия Ельца Липецкой области

Денис Кирьянов родился в 1983 году в Ельце. Окончил Воронежский институт МВД по специальности «Юриспруденция». С 2021 года работал директором МБУ «Благоустройство» Ельца. Женат, воспитывает сына.

В конце июня мэром Ельца избрали экс-депутата местного горсовета Вячеслава Жабина. Он сменил на этой должности Евгения Боровских, ставшего и. о. липецкого бизнес-омбудсмена.

Алина Морозова