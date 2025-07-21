В Краснодаре возбудили уголовное дело после избиения продавца в магазине

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства после того, как три женщины избили продавца и покупательницу в продуктовом магазине Краснодара на улице Зиповской. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, 20 июля группа женщин избила продавца и покупательницу, которая встала на защиту сотрудника магазина. Пострадавшим причинили телесные повреждения, после чего их госпитализировали. Предположительной причиной конфликта могла стать попытка кражи товара.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

Алина Зорина