Ни один пляж в Петербурге не признали пригодным для купания

В связи с тем, что качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства, Роспотребнадзор признал 24 пляжа в Санкт-Петербурге непригодными для купания. О результатах последней проверки сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Специалисты взяли 144 пробы воды в девяти водных акваториях (24 пляжа). Их проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Качество воды на всех 24 пляжах на 8 июля провалило тесты.

В Ленинградской области лишь пять пляжей соответствуют санитарным нормам. Это пляжи на реке Бурная, на озерах Отрадное, Раздольное, Снетковское и Царицыно.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что спрос на аренду загородных домов в Ленобласти вырос в июне более чем в два раза.

Татьяна Титаева