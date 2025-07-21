Спортсмен из КБР завоевал золото турнира UWW в Венгрии

Представитель Кабардино-Балкарии Марат Кампаров стал победителем IV рейтингового турнира Объединенного мира борьбы в Будапеште, одолев соперников из четырех стран в весовой категории до 130 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба администрация главы Кабардино-Балкарской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики Фото: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Международные соревнования по греко-римской борьбе прошли в столице Венгрии и собрали сильнейших атлетов со всего мира. Кампаров выступал в составе сборной России.

Спортсмен последовательно победил борцов из Турции, Финляндии, Венгрии и Казахстана, завоевав золотую медаль престижного турнира. Подготовкой чемпиона занимаются тренеры Мурат Кишев и Хаджимурат Шомахов.

Марат Кампаров — российский борец классического стиля кабардинского происхождения. Чемпион России 2025 года. Мастер спорта России. В 2023 году борец стал победителем Игр стран СНГ и Кубка России. Дважды — в 2022 и 2023 годах — одерживал победу на турнире памяти Олега Караваева. Среди других достижений спортсмена — серебро Кубка России 2022 года и бронзовые медали Лиги Поддубного и Всероссийской спартакиады того же года.

Тат Гаспарян