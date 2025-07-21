Генпрокуратура признала нежелательным немецкий Фонд Розы Люксембург

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность немецкого «Фонда Розы Люксембург» (Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V.). В надзорном ведомстве заявили, что фонд «под предлогом» общественного просвещения «тиражирует среди молодежи радикальные настроения иноагентов».

Фонд был создан в Германии в 1990 году. С 1992 года его работа связана с немецкой партией «Левые», с 1999 года фонд стал носить имя революционной социалистки Розы Люксембург. Организация ставит своей целью общественно-гражданское просвещение, поддерживает молодых ученых учебными и аспирантскими стипендиями. Председатель правления — Хайнц Фитце. Филиал фонда в России действовал до 8 апреля 2022 года.

В Генпрокуратуре считают, что фонд «фактически реализуют по всему миру антироссийские проекты» и «всячески поддерживает дискредитацию органов власти нашей страны».

Полина Мотызлевская