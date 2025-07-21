В ХМАО суд вернул прокурору дело экс-главы управления миграции УМВД

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО - Югре) Оксане Семеновой, обвиняемой в получении взятки, возвращено Ханты-Мансийскому межрайонному прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, сообщили в пресс-службе судов Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным суда, Оксана Семенова обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации причинившее крупный ущерб (ч. 3 ст. 272) и в получении взятки в значительном размере (ч. 2, п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным издания Ura.ru, суд принял решение отправить дело на доработку, чтобы прокуратура предоставила доказательства, позволяющие переквалифицировать обвинение на более тяжкое.

Ранее городской суд Сургута отправил в колонии строгого режима за получение взяток на 200 тыс. руб. двух бывших сотрудников городской ГИБДД. Одному суд назначил восемь лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн руб., второму — семь лет два месяца со штрафом 500 тыс. руб.

Полина Щуцкая