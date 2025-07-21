Вторая декада июля стала самой солнечной в Петербурге за последние 60 лет

Главный синоптик Петербурга, руководитель Гидрометцентра Александр Колесов заявил в своем Telegram-канале, что по итогам второй декады июля в городе получилось самое продолжительное солнечное сияние за последние более чем 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По словам господина Колесова, солнце светило в мегаполисе за указанный период 134,1 часа. Предыдущие рекорды были установлены в 1967 и 1982 году — 133 и 130 часов соответственно. В жарком 2021 году солнце за этот период светило 127,1 час.

«В связи с такой ясной погодой осадки чуть не ушли в "минус". А серьезно, количество осадков в центре города за вторую декаду июля 1,4 мм тоже своеобразный рекорд. Это самое минимальное количество осадков за последние 28 лет»,— написал Колесов.

Что касается всеми любимых температурных показателей, то средняя температура за декаду составила +22,7 градуса, это девятое место среди самых теплых лет. На первом месте расположились 2021 год с показателем +25,2 градуса и 2010 год — +25,3 гр.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 21 июля в Петербурге ввели «желтый» уровень опасности в связи с ливнями и грозами. Их ожидают во второй половине дня.

Андрей Маркелов