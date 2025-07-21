«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге во второй половине дня 21 июля

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности. Он будет действовать с 15:00 до 21:00 21 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Северной столице ожидаются дождь и грозы. Власти города призвали водителей соблюдать особую осторожность и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте на фоне высокого риска возникновения аварийных ситуаций. Проявлять осторожность посоветовали также пешеходам.

Напомним, что «желтый» — второй уровень, который предупреждает о потенциально опасной погоде.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что температура воздуха 21 июля прогреется до +25 градусов, прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

Татьяна Титаева