Путин присвоил Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств»

Президент России Владимир Путин присвоил художественному руководителю Московского драматического театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Указ опубликовали на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

В тексте указа сказано, что господин Богомолов удостоился звания за вклад в развитие культуры и искусства. Также за многолетнюю деятельность в культурной сфере наградили артиста Московского государственного академического театра «Русская песня» и блогера Вячеслава Манчурова.

Константин Богомолов работает худруком Театра на Малой Бронной с 2019 года. До этого с 2009 по 2012 он был режиссером в Театре под руководством Олега Табакова. С 2013 по 2018 год он работал помощником руководителя в МХТ Чехова. Ставил спектакли в «Ленкоме», Московском художественном театре.