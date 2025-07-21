Северного чиновника судят на юге

В Анапском городском суде (Краснодарский край) началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве. По версии следствия, за покровительство при заключении госконтрактов компания «Проектстройсервис» оплатила ему дизайнерские услуги для дома его семьи. Его защита от комментариев воздержалась.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арест Андрея Воронова

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Арест Андрея Воронова

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Бывший заместитель губернатора ЯНАО, экс-мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как следует из картотеки суда, его уголовное дело объединено в одно производство с делом исполнительного директора компании «Проектстройсервис» (занимается деятельностью в области архитектуры и строительства) Григорием Наком, архитектора компании Эдуардом Полянским и делом руководителя проекта Максимом Лясиным. Всем троим предъявлено обвинение по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, Андрей Воронов получил взятку от представителей компании «Проектстройсервис» в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в доме его семьи. Взятка предназначалась «за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и взаимосвязанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории ЯНАО».

Согласно официальному сайту ООО «Проектстройсервис», компания занимается застройкой в Лабытнанги, Салехарде и других населенных пунктах. Организация, в частности строит жилые дома, промышленные сооружения, объекты коммунальной и социальной инфраструктуры. Учредитель компании Максим Лясин является генеральным директором «Ямалтрансстроя», которым, согласно сервису kartoteka.ru, владеет депутат Тюменской областной Думы Игорь Нак. Его сын Григорий Нак находился в должности заместителя председателя молодежного правительства Ямала.

Изначально все фигуранты уголовного дела были арестованы Басманным районным судом Москвы. После ареста Андрея Воронова «Единая Россия» приостановила его членство в партии. Соответствующее решение было принято на заседании президиума Ямало-Ненецкого регионального политического совета партии.

Адвокат Григория Нака Сергей Власов пояснил «Ъ-Урал», что уголовное дело рассматривается в Анапе «по месту совершения преступления». От более подробных комментариев он отказался, сославшись на адвокатскую тайну. Адвокаты других фигурантов от комментариев отказались.

Примечательно, что в 2019 году архитектор Эдуард Полянский занимался проектированием набережной реки Шайтанки в Салехарде. Архитектурный проект обсуждался во время рабочей поездки заместителя губернатора ЯНАО Андрея Воронова по объектам Салехарда и Лабытнанги.

Андрей Воронов занимал должность заместителя губернатора ЯНАО с 2018 по 2020 год, курировал сферу строительства. В 2020 году стал главой Нового Уренгоя. 28 июня 2024 года — за шесть дней до своего ареста — он объявил о решении уйти в отставку с поста мэра, заявив, что «впереди ждут новые задачи». Его сменил глава Пуровского района Антон Колодин.

Мария Шараева