Рок-группа «СерьГа» выступит на концерте ко Дню ВМФ на Дворцовой площади

На Дворцовой площади в Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота пройдет праздничный концерт. Для жителей и гостей Северной столицы выступят рок-группа «СерьГа» и другие артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В комитете по культуре рассказали, кто выйдет на сцену концерта 27 июля. Мероприятие в центре города начнется в 14:00. В первой части праздничной программы запланированы выступления Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота РФ им. Н. А. Римского-Корсакова, Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа, ансамбля песни и пляски Черноморского флота. Организаторы также пригласили солиста Мариинского театра Григория Чернецова, солистку Мариинского театра Цветану Омельчук и солистку Театра музыкальной комедии Карину Чепурнову.

В рамках вечерней программы, с 19:00, выступят Роман Рыкалов и рок-группа «ЕЩЁ», заслуженная артистка России Ольга Кормухина и Алексей Белов, Академия музыки #ДЕТИПОЮТ Светланы Бедюх, Сергей Галанин и рок-группа «СерьГа».

На сайте правительства Петербурга пока не опубликована общая программа празднования Дня ВМФ. Ранее СМИ сообщали, что город может остаться без традиционного военно-морского парада.

Татьяна Титаева