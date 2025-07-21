«Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Геленджик

«Уральские авиалинии» с 5 августа начнет выполнять прямые рейсы между Екатеринбургом и Геленджиком, сообщила компания. Полеты будут осуществляться по вторника, средам и субботам. На сайте компании стоимость билетов начинается от 18 тыс. руб.

Из Москвы — аэропорта Домодедово — «Уральские авиалинии» начнут летать в Геленджик с 24 июля. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям. Минимальная цена на билет — 17,5 тыс. руб.

С 2022 года аэропорт Геленджика был закрыт. Основным авиаузлом на юге до этого времени оставался аэропорт Сочи. 9 июля стало известно о возобновлении работы аэропорта Геленджика.