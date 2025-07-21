Кабмин одобрил шестимесячные кредитные каникулы за рождение ребенка

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку к закону «О потребительском кредите». Она предусматривает шестимесячные кредитные каникулы для заемщика при рождении или усыновлении ребенка.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал ТАСС, что при рождении или усыновлении первого ребенка льготный период по ипотечному кредиту может длится не более шести месяцев. Если в семье появляется второй ребенок, срок кредитных каникул увеличивается до 18 месяцев.

Также господин Груздев подчеркнул, что для получения льготного периода по кредиту при рождении первого ребенка необходимо соблюсти пару условий:

подтвердить снижение доходов на 20% после рождения или усыновления ребенка;

регулярно выплачивать по кредиту не менее 40% от своего среднемесячного дохода.

При рождении или усыновлении второго ребенка, эти условия соблюдать не нужно.