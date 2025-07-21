Следовавший в Карелию поезд насмерть сбил 35-летнего петербуржца

Житель Санкт-Петербурга погиб при наезде на него поезда, следовавшего сообщением «Москва – Петрозаводск». Обстоятельства смертельной аварии выясняет транспортная полиция СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе ведомства сообщили, что наезд был совершен на 17-м км пятого пикета железнодорожной станции Кушелевка. Специалисты выяснили, что 35-летний мужчина переходил пути в неположенном месте. Машинист поезда ни один раз подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, которое не помогло избежать трагедии.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку по факту происшествия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поезд насмерть сбил петербуржца на железнодорожной станции Пупышево.

Татьяна Титаева