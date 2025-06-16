Поезд насмерть сбил петербуржца на железнодорожной станции Пупышево

В Волхве Ленинградской области транспортная полиция проводит проверку по факту гибели дачника из Санкт-Петербурга, которого 15 июня сбил поезд на станции Пупышево. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по СЗФО.

Сообщается, что 55-летний мужчина перебегал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, по предварительной информации он был пьян. Машинист поезда заметил человека на путях, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. В результате столкновения дачник погиб.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что упавшую на рельсы петербурженку насмерть сбил поезд на станции метро «Чернышевская».

Артемий Чулков