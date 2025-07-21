Минобороны Румынии зафиксировало нарушение Украиной воздушного пространства

Четыре украинских объекта вторглись в румынское воздушное пространство с 3:30 до 6:00 мск в ночь на 21 июля. Об этом сообщило министерство обороны Румынии.

Всего вблизи границы с Румынией обнаружили 12 украинских объектов. Украинские власти подтвердили, что «принимали меры по рассредоточению» самолетов в западной части страны. Причиной они назвали «массовые атаки России на инфраструктуру аэропортов». Минобороны России неоднократно заявляло, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Четыре украинских объекта вошли на территорию районов Сигету Мармацеи и Викову-ле-Сус. Их нахождение в воздушном пространстве Румынии продлилось несколько минут. Инцидент не угрожал национальной безопасности и жизни местных жителей, уточнили в Минобороны.