Венгрия обсуждает с Россией и Сербией строительство нефтепровода

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна продвигается в переговорах с Москвой и Белградом о строительстве нового нефтепровода между Венгрией и Сербией. По словам представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, его построят и введут в эксплуатацию к 2027 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Пока Брюссель блокирует поставки российской энергии, перекрывает связи и блокирует маршруты, нам нужны новые источники, новые маршруты. Венгрия не станет жертвой этих катастрофических решений», — написал господин Сийярто в соцсети X. Господин Ковач сообщил, что планируется построить 180 км нефтепровода пропускной способностью 5 млн т в год.

В 2022 году Венгрия и Сербия подписали соглашение о строительстве нефтепровода через венгерскую территорию. По нему российская нефть из трубопровода «Дружба» будет поступать сербским потребителям. Новый нефтепровод построят между венгерским городом Альдьо и сербским Нови-Садом.