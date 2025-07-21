Путин привлек конструкторов оружия к составлению научно-технического прогноза

В подготовке прогноза научно-технического развития России будут участвовать генеральные конструкторы вооружений и военной техники. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Раньше к разработке прогноза привлекались только общественные, научные и другие организации. Документ составляют с 2023 года. Прогноз рассчитан на 12 и более лет. Новый документ будут разрабатывать каждые шесть лет.

Владимир Путин называл 2025 год определяющим для технологического развития России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что Россия входит в топ-10 лидеров в сфере технологического развития.

О реализации технологических проектов в России — в материале «Ъ» «Разворот в стиле техно».