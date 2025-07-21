Глава Минфина США анонсировал переговоры с Китаем «в самое ближайшее время»

США и Китай «в самое ближайшее время» проведут двусторонние переговоры, сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, в ходе дискуссий может быть поднят вопрос торговых отношений Пекина и Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Бессент

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Скотт Бессент

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Переговоры стартуют в самом ближайшем будущем»,— сказал Скотт Бессент в эфире CNBC.

Глава Минфина допустил, что стороны могут затронуть вопрос восстановления торгового баланса. Скотт Бессент не исключил, что в ходе переговоров могут быть подняты и другие вопросы, не касающиеся взаимной торговли.

В своем комментарии господин Бессент коснулся и других торговых партнеров КНР. «К сожалению, китайцы — очень крупные покупатели иранской нефти, подпадающей под санкции, и российской нефти, подпадающей под санкции»,— отметил он.

США и Китай заключили торговую сделку в конце июня. Вашингтон согласился отменить ряд ограничений для Пекина, а Пекин — одобрить соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров. Из заявлений президента США Дональда Трампа следует, что пошлины Вашингтона на китайские товары теперь будут составлять 55%, Пекина на американские — 10%. По словам министра торговли США Говарда Латника, соглашение предполагает снятие экспортного контроля Пекина с поставок редкоземельных металлов.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Соглашение о неясном будущем».

Анастасия Домбицкая