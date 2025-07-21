21 июля матчем «Оренбург»—ЦСКА завершится первый тур РПЛ. В воскресных играх обошлось без неожиданностей. Действующий чемпион «Краснодар» взял верх над «Пари НН» (3:0), а «Зенит» выиграл у «Ростова» (2:1). За развитием событий в матчах чемпионата России по футболу следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Без судейского скандала в минувшие выходные, конечно, не обошлось. В матче «Спартак»—«Динамо» (Махачкала) арбитр встречи Василий Казарцев из Санкт-Петербурга отменил четыре мяча в исполнении красно-белых и не спешил назначать пенальти в ворота махачкалинцев, чудесным образом не замечая нарушений гостей, которые тянули на карточки разных цветов.

Эксперты пытались оправдать действия судьи, но даже на федеральном спортивном телеканале «Матч ТВ2, комментатор Георгий Черданцев признал, что если бы «Спартак» не выиграл эту встречу (1:0) и не взял три очка, до беды было бы недалеко:

«Василию Казарцеву и судейской бригаде в каком-то смысле повезло, что "Спартак" выиграл и забрал три очка, потому что иначе, думаю, им было бы сложновато со стадиона-то уехать».

Действующий чемпион начал свой путь в РПЛ с крупной победы. «Краснодар» обыграл на выезде «Парин НН» (3:0). Правда, один из мячей хозяева забили себе сами. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев настроен решительно. По его словам, в команде понимают, что теперь к южному клубу все будут готовиться значительно серьезнее, чем раньше: «Мы постоянно говорим футболистам, что на чемпиона настрой должен быть особенный, каждая команда будет хотеть у нас выиграть, поэтому нужна запредельная самоотдача, дисциплина — только так можно побеждать. Просто ты никого не обыграешь».

«Зенит», которого букмекеры считают главным претендентом на чемпионство, тоже начал сезон с победы. Правда, команда Сергея Семака пропустила первой, но в итоге обыграла на своем поле «Ростов» со счетом 2:1. Победный гол с пенальти забил Андрей Мостовой. В этом сезоне на кону в Санкт-Петербурге стоит многое, в том числе карьера главного тренера, уверен комментатор Александр Аксенов: «Думаю, что для Сергея Богдановича сложилась непростая ситуация. Либо он остается, либо уходит.

Потому что если не будет чемпионства, боюсь, что Семак в "Зените" работу не продолжит».

Что же касается самого красивого мяча в туре, то он был забит в матче «Акрон»—«Крылья Советов», который завершился вничью (1:1). 20-летний воспитанник «Локомотива» Вадим Раков, который перешел в самарский клуб в 2025 году, получил мяч на своей половине поля, дошел до штрафной соперника и ударом в девятку сравнял счет.

«Локомотив» в рамках первого тура одержал крупную победу над «Сочи» (3:0), а вот динамовцы на старте потеряли очки в матче против «Балтики» (1:1). Сегодня тур завершится встречей «Оренбург»—ЦСКА. В победе армейцев мало кто сомневается, но посмотреть на что способна команда, которая попала в РПЛ в последний момент, будет любопытно.

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Владимир Осипов