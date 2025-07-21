В витринах освобождаются места

В Москве доля свободных площадей в районных торговых центрах со средней площадью до 45 тыс. кв. м по итогам первой половины 2025 года увеличилась до 8,5%. Сейчас среди операторов таких объектов, число которых в российской столице заметно выросло, наблюдается серьезная конкуренция за арендаторов. Ритейлеры, в свою очередь, не спешат открывать новые магазины из-за текущей конъюнктуры в экономике и предпочитают развивать уже действующие точки продаж в крупных торгцентрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В январе—июне доля свободных площадей в торговых центрах окружного и районного форматов (площадь до 45 тыс. кв. м) в Москве увеличилась на два процентных пункта (п. п.) год к году, до 8,5%, подсчитали в консалтинговой компании NF Group. На рынке торговой недвижимости самый заметный рост вакантности наблюдается именно в этом сегменте. Аналогичный показатель в региональных торгцентрах (45–75 тыс. кв. м) в первой половине текущего года сократился за год на 1 п. п., до 4,9%, в суперрегиональных (от 75 тыс. кв. м) — на 5,4 п. п., до 5,2%. Крупноформатные объекты, общая площадь которых достигает 100 тыс. кв. м и выше, напротив, показали рост заполняемости.

Доля свободных площадей в небольших торгцентрах увеличивается из-за роста предложения.

В первой половине 2025 года было выведено 73,6 тыс. кв. м таких площадей, отмечает директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. В общей структуре ввода торговой недвижимости их доля за год, по данным CORE.XP, выросла на 18 п. п., до 70%. Формат привлекает инвесторов за счет сравнительно быстрой окупаемости и небольшого объема требуемых инвестиций, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

При этом такие объекты конкурируют за одних и тех же покупателей, особенно в московских районах, где в эксплуатацию введено много однотипных объектов, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Кроме того, при текущих высоких ставках кредитования и снижения потребления многие ритейлеры стараются сдерживать темпы экспансии, говорит директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Юлия Кузнецова. На этом фоне вакансия в окружных и районных объектах держится на уровне 30–40% на протяжении двух лет после их открытия, добавляет эксперт.

Для улучшения ситуации операторам районных торгцентров в будущем придется пересматривать формат своих объектов, уверен господин Люлин.

Тем временем управляющие крупными торговыми объектами, испытывавшие трудности с удержанием трафика из-за серьезного развития онлайн-торговли, уже подстроились под новые потребительские предпочтения. Они начали привлекать арендаторов из сферы досуга и развлечений, которые могут занять большой объем пространств, например крупные развлекательные концепты или фитнес-центры, говорит Евгения Хакбердиева.

Такая смена формата позволила крупноформатным торгцентрам обзавестись якорными арендаторами, обеспечивающими высокий трафик, отмечает господин Люлин. Например, в торговых центрах «Вегас» (принадлежат Crocus Group семьи Агаларовых) оптимизируются составы арендаторов: площади кинотеатров сокращаются, уступая место спортивным клубам и боулингам.

София Мешкова