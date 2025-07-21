Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Вершинину на год

Президент России Владимир Путин продлил на год срок государственной службы заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Вершинин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Вершинин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 24 июля 2026 года заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Васильевичу Вершинину»,— говорится в документе.

Сергею Вершинину 70 лет, в системе МИДа он работает с 1976 года, пост замминистра занимает с 2018 года.

Предельный возраст пребывания на госслужбе в России — 65 лет. Для некоторых категорий госслужащих (в частности, категории «руководители») он может быть продлен до 70 лет. Соответствующее решение с согласия самого госслужащего может принять госорган или должностное лицо, назначившее его на должность. Эта норма не распространяется на госслужащих, которых назначает президент России.

Анастасия Домбицкая