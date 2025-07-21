Житель Владивостока получил от петербургской фирмы почти 2 млн рублей зарплаты

Компания из Санкт-Петербурга выплатила жителю Владивостока более 1,8 млн рублей за вынужденный прогул в течение почти года. Суд посчитал, что увольнение мужчины было незаконным, сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.

Проживающий на Дальнем Востоке сотрудник устроился на петербургское предприятие на должность технического директора. Трудовой договор с ним организация не заключила, мужчина работал из дома, подключался через удаленный доступ. Два года назад сотруднику сообщили об увольнении и лишили возможности подключиться к интернет-площадке.

Приморский краевой суд признал увольнение незаконным и постановил взыскать в пользу жителя Владивостока более 1,8 млн рублей за время вынужденного прогула. Судебные приставы Северной столицы помогли ему получить эту сумму.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка отсудила у УК 5,3 млн рублей за протечку крыши.

Татьяна Титаева