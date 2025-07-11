Жительница Петербурга отсудила у УК 5,3 млн рублей за протечку крыши

В пользу жительницы Санкт-Петербурга взыскали рекордную сумму компенсации за коммунальную аварию. Жительнице Северной столице выплатили 5,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу.

Квартира петербурженки пострадала в результате протечки крыши элитного дома на Петроградской стороне. Это привело к повреждению внутренней отделка помещений жилья. Вода со стороны террасы поступала в квартиру несколько месяцев. Это привело к образованию плесневелых грибов. В такой обстановке женщине пришлось в течение года снимать другое жилье. К тому же последствия протечки отразились на здоровье ее сына, страдающего ЛОР-заболеваниями.

Суд установил, что к протечке привели некачественно выполненные гидроизоляционные работы ограждающих конструкций со стороны фасада здания. В пользу собственницы взыскали более 5,3 млн рублей. Эта сумма покроет расходы на ремонт квартиры, покупку новой мебели, аренду другого жилья и проведения микологического исследования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 16 работников жилинспекции лишили премии после проверки прокуратуры.

Татьяна Титаева