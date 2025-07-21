По пути в Крым и обратно задерживаются 15 поездов

15 поездов «Таврия» задерживаются в сообщении с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд сервис экспресс».

По состоянию на 14:00 мск по пути в Крым задерживаются шесть поездов. Минимальное время задержки составляет три часа, максимальное — 4,5. Из Крыма задерживаются девять поездов на 2–4,5 часа.

В пресс-службе предупредили, что время задержки в пути может измениться. В компании заверили, что делают все возможное для сокращения времени задержки. Пассажирам предоставляется питьевая вода, а также питание «по возможности». «В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров»,— добавили в «Гранд сервис экспресс».

Вчера из-за атаки беспилотников на Ростовскую область задерживалось более двух десятков поездов, следующих в Крым и обратно. В ночь на 19 июля обломки сбитого над Ростовской областью БПЛА упали на перегон Лихая—Замчалово, нарушив движение составов.