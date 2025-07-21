В Сочи мужчина погиб после падения с моста в парке Skypark Sochi

Во второй половине дня 21 июля в Адлерском районе Сочи на территории развлекательного парка Skypark Sochi произошел смертельный инцидент. Как рассказали «Ъ-Сочи» в правоохранительных органах, посетитель упал с одной из высотных конструкций парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, сообщение о происшествии поступило около 14:00. По словам источника, на место происшествия направлены сотрудники полиции и следственного комитета. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Руководство Skypark Sochi в своих официальных аккаунтах сообщило, что парк 21 июля закрыт по техническим причинам. Официальных комментариев от администрации объекта и правоохранительных органов пока нет.

Мария Удовик