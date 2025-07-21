Челябинского подрядчика признали недобросовестным за срыв контракта с соцфондом

Челябинское УФАС России включило в реестр недобросовестных поставщиков местное ООО «Сайканг медикал» за несвоевременные поставки телевизоров для отделения социального фонда РФ по Челябинской области, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Контракт на 5 млн руб. на поставку телевизоров с телетекстом для обслуживания людей с ограничениями здоровья заключили в этом году. Подрядчик постоянно срывал сроки поставок. Кроме того, товар не соответствовал условиям договора. Компания ссылалась на появление форс-мажорных обстоятельств, однако доказательств не предоставляла. Заказчик обратился в антимонопольный орган с жалобой. Челябинское УФАС России рассмотрело обращение и решило, что организация не предприняла все меры для исполнения контракта. ООО «Сайканг медикал» включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Виталина Ярховска