Глава Удмуртии: цена на молоко дает возможность селянам развиваться

Удмуртия привлекла 7 млрд руб. за пять лет по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), рассказал глава республики Александр Бречалов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт президента РФ Фото: Сайт президента РФ

Глава региона назвал КРСТ одной из самых эффективных федеральных программ, которая заключила в одном соглашении множество направлений: от строительства жилья и домов культуры для работников села до ЖКХ, благоустройства скверов и дорожного ремонта. «Поэтому здесь просьба поддерживать эту программу и, может быть, даже выделять больше средств»,— отметил господин Бречалов.

Отдельно господин Бречалов остановился на молочной отрасли. «Мой предпредшественник Александр Волков 15 лет назад, по-моему, поставил региону невероятную задачу: 1 млн т молока, тогда они добывали около 300 тыс. Ему говорили: “Слушай, ты о чем? У нас нефть, у нас лес, у нас оборонка. Какое нам молоко?”»,— рассказал глава региона.

Сейчас, добавил он, республика стабильно растет по этому показателю и входит в топ пять регионов РФ по производству молока. Цены на молочную продукцию позволяют развиваться селянам, добавил господин Бречалов. Отметку в 1 млн т молока Удмуртия преодолела в 2023 году.

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