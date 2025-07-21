Ижевск получит 4,5 млрд рублей на благоустройство в ближайшую «трехлетку»

В ближайшие три года на благоустройство Ижевска будет выделено 4,5 млрд руб. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт президента РФ Фото: Сайт президента РФ

«Триггер по дорогам у нас — Ижевск. Мы запускаем в этом году трехлетнюю, очень большую программу реконструкции — не ямочного ремонта, а реконструкции основных дорог. Мы хотим, чтобы уже в 2027 году Ижевск выглядел опрятно, современно: все фасады, все тротуары, все межквартальные пространства, и 80% дорог в нормативном состоянии»,— отметил глава региона.

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