70 млн руб. выделили сельхозкооперативам и начинающим свердловским фермерам

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выделил почти 70 млн руб. для поддержки фермеров и сельхозкооперативов региона. Средства направят на гранты «Агростартап» и компенсацию части затрат на технику и оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министр агропромышленного комплекса Анна Кузнецова отметила, что фермеры проявляют большой интерес к грантам «Агростартап», которые помогут начать новые проекты и развивать существующие. Каждый грант составит не менее 1,5 млн руб. Эти средства можно использовать для покупки техники и оборудования. В этом году в Свердловской области планируют засеять более 760 тыс. гектаров, и почти половину этих площадей обрабатывают фермеры.

Поддержка фермеров осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса». Начинающие аграрии могут использовать господдержку для приобретения скота, строительства и модернизации зданий. Сельхозкооперативы получат субсидии, покрывающие до 60% стоимости оборудования для сушки, переработки и фасовки продукции.