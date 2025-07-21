Донские водолазы очищают Черное море в точке максимального выброса мазута

Водолазы МЧС России по Ростовской области очищают черноморское побережье и морское дно от мазута. Донская группировка задействована в районе поселка Джемете Краснодарского края, где был зафиксирован максимальный выброс нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

На месте ликвидации чрезвычайной ситуации ежедневно работают более 80 специалистов МЧС со всей страны, в том числе четыре донских водолаза. Специалисты сводной группировки уже совершили более 9 тыс. спусков, обследовали более 7,4 тыс. кв. м дна и собрали свыше 500 т отходов.

Константин Соловьев