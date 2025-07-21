Премьер выдвинулся к Амуру

Премьер-министр Михаил Мишустин начал рабочую поездку по регионам Дальневосточного федерального округа, посетив в понедельник, 21 июля, Благовещенск. На фоне планов властей по наращиванию товарооборота и расширению промышленной кооперации с Китаем премьер ознакомился с ходом создания необходимой для этого инфраструктуры — логистической и создаваемой в рамках преференциальных режимов. Так, в Амурской области готовятся образовать международную территорию опережающего развития, рассчитанную на инвесторов из дружественных стран,— используя этот режим, регион за три года намерен привлечь не менее 10 млрд руб. инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Традиционную летнюю поездку в регионы Дальневосточного федерального округа Михаил Мишустин начал в понедельник с Благовещенска. Главной темой рабочего визита в Амурскую область фактически стало развитие и создание инфраструктуры для сотрудничества с соседним Китаем. Российские власти рассчитывают на рост взаимной торговли с КНР до $300 млрд к 2030 году (в 2024-м — $245 млрд). Впрочем, после насыщения на фоне санкций российского рынка китайской продукцией товарооборот стран уже не будет расти так быстро, как ранее,— и теперь речь идет также о промкооперации, трансфере технологий и об инвестициях в совместные производства (см. “Ъ” от 19 июня).

Михаил Мишустин посетил несколько ключевых для российско-китайского сотрудничества объектов.

Это, в частности, автомобильный пункт пропуска «Кани-Курган». Сейчас там увеличивают количество полос для транспорта и пунктов досмотра. Через этот погранпереход импортируются, например, шины, автомобили и запчасти к ним, стройматериалы, электроприборы. Экспортируется — сжиженный природный газ, соевое и облепиховое масло, зернобобовые культуры и сырье для традиционной китайской медицины.

Как сообщил замруководителя «Росгранстроя» Георгий Будаев, проекту потребовалась «глубокая переработка», поскольку изначально он формировался исходя из условий 2020 года. Сейчас готовность объекта оценивается в 80%. Михаил Мишустин отметил, что завершение работ позволит увеличить объемы перевозок в Китай по новому мосту через реку Амур.

Премьер сообщил, что в ближайшие пять лет в РФ планируется модернизировать более четверти действующих пунктов пропуска, которые играют важную роль в деле повышения товарооборота. В 2025–2027 годах на их строительство и ремонт планируется направить почти 180 млрд руб. На Дальнем Востоке, по данным «Росгранстроя», такие работы намечены по 31 из 59 работающих там пропусков — завершено пока 5 проектов.

Недалеко от посещенного премьером пункта пропуска планируется внедрить новый вид преференциального режима — международную территорию опережающего развития (МТОР).

Она будет образована на базе действующей «обычной» ТОР. Новый режим нацелен на реализацию совместных с партнерами из дружественных стран проектов — закон о МТОР одобрен Госдумой на прошлой неделе. Он предполагает более длительные налоговые льготы по сравнению с «классическими» ТОР — например, возможность обнулить налог на прибыль в течение десяти лет. Другая особенность МТОР — возможность закрытия данных о резидентах для защиты их от санкций.

Механизм должен заработать с 2026 года — планируется примерно в одни сроки создать пять площадок: в Еврейской автономной области, в Хабаровском и Приморском краях, в Забайкалье, а также в Амурской области. Всего, как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, сейчас рассматривается примерно десять инициатив на общую сумму инвестиций около 20 млрд руб. По словам министра, для Амурской области поставлена цель привлечь в МТОР в течение трех лет не менее 10 млрд руб. В частности, прорабатываются проекты создания промышленного парка по производству высокотехнологичного оборудования, сборки сельскохозяйственной и горной техники, производства оборудования для возобновляемой энергетики.

Евгения Крючкова