Потерявшим имущество курянам назначат новые региональные выплаты

Жители Курской области, потерявшие имущество в результате действий ВСУ с 6 августа 2024 года, должны получить региональные выплаты — по 65 тыс. руб. на члена семьи за каждый месяц после происшествия. О своем решении назначить эту меру поддержки по аналогии с федеральными выплатами сообщил на заседании облправительства врио губернатора Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Курской области Фото: правительство Курской области

Господин Хинштейн рассказал, что пришел к такому решению после того, как побывал на Орловской, Заводской и Веспремской улицах Курска, где восстанавливают дома, разрушенные в апреле украинскими беспилотниками. Глава региона поручил выплатить каждому пострадавшему 195 тыс. руб. — по 65 тыс. руб. за месяц.

«Я уверен, это будет справедливо. Давайте сделаем эту выплату задним числом и в отношении жителей приграничных районов, которые утратили имущество, начиная с 6 августа прошлого года. И установим эту выплату на будущее, если такие случаи повторятся»,— предложил врио губернатора.

В феврале 2025 года президент Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. руб. курянам, утратившим имущество в курском приграничье из-за вторжения ВСУ. В мае глава государства согласился продлить действие поддержки до того момента, как жители региона смогут вернуться домой.

Юрий Голубь