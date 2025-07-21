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В Самаре оштрафовали самокатчика, катавшегося с девочкой на плечах

В Самаре оштрафовали самокатчика, который катался по проезжей части улицы Куйбышева с девочкой на плечах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Аккаунт мужчины также заблокировали в кикшеринговой компании. В настоящее время полиция проводит проверку.

Видео с нарушителем распространилось в соцсетях. На нем мужчина с ребенком на плечах и с пакетами на руле движется в потоке машин на улице Куйбышева.

Андрей Сазонов