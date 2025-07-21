В Самаре оштрафовали самокатчика, катавшегося с девочкой на плечах
В Самаре оштрафовали самокатчика, который катался по проезжей части улицы Куйбышева с девочкой на плечах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
Аккаунт мужчины также заблокировали в кикшеринговой компании. В настоящее время полиция проводит проверку.
Видео с нарушителем распространилось в соцсетях. На нем мужчина с ребенком на плечах и с пакетами на руле движется в потоке машин на улице Куйбышева.