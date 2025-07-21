В Самаре полиция разыскивает самокатчика, катавшегося с девочкой на плечах

В Самаре полицейские ищут самокатчика, который катался по проезжей части улицы Куйбышева с девочкой на плечах. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Видео с нарушителем распространилось в соцсетях. На нем мужчина с ребенком на плечах и с пакетами на руле движется в потоке машин на улице Куйбышева.

В настоящее время тотальный запрет электросамокатов, моноколес, сегвеев и подобных устройств, обобщенно называемых средствами индивидуальной мобильности (СИМ), введен в Благовещенске, Набережных Челнах, Елабуге, а также в двух муниципалитетах Изобильненского округа Ставропольского края — Солнечнодольске и Изобильном.

Андрей Сазонов